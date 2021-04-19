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Sığınmacıları İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler

19 Nisan 2021 15:41

Osmaniye’de şehirlerarası otobüs terminalinde sığınmacıların doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla yapılan denetimlerde muavinin "İstanbul’a geldiniz" diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve  sığınmacıların doğudan batıya geçişlerini önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimler sırasında İran sınırından Van üzerinden düzensiz göçmen kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek İstanbul’a gitmek isteyen Afgan uyruklu 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların sorgularında otobüs muavinin ‘İstanbul’a geldiniz hadi inin’ diyerek zorla otobüsten indirdiği belirlendi. Resmi makamlarca verilen kimlikleri de olmayan şahısların sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) tespit edilen otobüsün şoförleri Y.I. ve İ.H.E. ile muavin olarak görev yapan M.Y. hakkında ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem yapıldı.

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