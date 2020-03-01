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Sığınmacı grup Yunanistan'a alınmayınca yüzerek Türkiye'ye döndü

01 Mart 2020 13:40

Türkiye, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında, sınır kapılarını sığınmacılara açtı. Bunun üzerine sığınmacılar sınırlara akın etti.

Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup sığınmacı ise Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı. 2 gün boyunca aç kaldıklarını belirten gençler yüzerek Türkiye'ye döndü. 

İdlib'te Suriye 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik saldırısı sonucunda 34 asker şehit olmuştu. Saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamış, haberin ardından sığınmacı gruplar sınıra akın etmişti.

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