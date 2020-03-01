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Sığınmacı çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent'ten gelen tepkiler üzerine açıklama

01 Mart 2020 13:08

Sosyal medya hesabından sınır kapılarında bekleyen sığınmacı çocuklar için yardım çağrısı yapan sanatçı Haluk Levent, gelen olumsuz yorumlara "Biz küçük çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum, biz böyleyiz" yanıtını verdi.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Levent sınırda bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise tepki gösterdi. Levent, gelen tepkilere çektiği video ile cevap verdi. Levent, tepkilerin çoğalması üzerine bu paylaşımlarını sildi.

Haluk Levent sınırda bekleyen sığınmacı çocuklar için ve Twitter hesabından "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" paylaşımında bulununca kullanıcılardan olumsuz tepkiler de geldi. Bunun üzerine Levent bir paylaşım daha yaparak, "Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Ama çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin lütfen bağışlayın bizi" açıklamasında bulundu.

"Biz o çocuklara su götürdük"

Gelen tepkiler üzerine Haluk Levent Twitter'da paylaştığı videoda, "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum" dedi ve tweet'ini silmeyeceğini söyledi.

"Bebeklerin ırkı, milliyeti olmaz"

Ancak ünlü şarkıcı bu videodan sonra, söylemlerinin kişisel politik söylemlere benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek durumunda olduğunu söyledi. Levent, paylaşımının sonuna "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.

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