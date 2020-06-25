Sigara içmek için maskesini indirdi, polis ceza kesti: Bence gereksiz bir cezaydı

Yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında açık havada maske takma zorunluluğu gereğince uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara para cezası yazıldı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde sigara içtiği ve telefonla konuştuğu sırada maskesini indiren vatandaşlara da ceza kesildi.



Kendisine ceza kesilen bir vatandaş, sigara içtiği için maskesini indirdiğini belirterek, “Bence gereksiz bir cezaydı. Zaten buranın da yabancısıyım. Bir sigara içmek için maskemi indirdim. Beni görünce de ceza kestiler. Haklı olabilirler. Maske yasağı var ama parası olan var, olmayan var. 900 lira ceza kesiyorlar. Maskesiz de dolaşmıyorum. Sadece sigara içmek için maskemi indirmiştim. Sigaramı indirdim ve tekrar maskemi taktım” dedi.