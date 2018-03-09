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Sigara içen orangutanın görüntüleri, hayvan hakları örgütlerini harekete geçirdi

09 Mart 2018 14:50

Endonezya'daki Bandung Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin attığı bir sigarayı alıp içen orangutan görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin ardından hayvanları koruma dernekleri harekete geçti. Animal Welfare Society, hayvanat bahçesindeki hayvanların korunması için yetkililere çağrı yaptı. Endonezya'daki hayvanat bahçesinde görüntüleri çeken kişi ismini vermedi. Video 6 Mart günü Animal Welfare Society'den Marison Guciano tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Topluluk, hayvanat bahçesindeki hayvanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması için yetkililere çağrıda bulundu. Bandung Hayvanat Bahçesi, altyapı ve yaşam standartları konusunda en kötü durumdaki tesislerden biri olarak rapor ediliyor.

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