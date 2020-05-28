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Sığ sudan çıkmaya çalışan köpek balığını öldürenler tepki topladı: "Ailem daha fazla bakmaya dayanamadı"

28 Mayıs 2020 15:19

Bodrum’da kıyıya kadar gelen ve camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığının 2 kişi tarafından işkence edilir şekilde öldürülme anları görüntülendi. Yaşananları görüntüleyen bir vatandaş tepkisini dile getirerek, "Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı" dedi. 

Gümbet Koyu’ndan teknesi ile Akvaryum Koyu’na gitmek için yola çıkan bir vatandaş, camgöz olduğu tahmin edilen yaklaşık bir metre uzunluğundaki balığı fark etti. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar da balığı görüp izlemeye başladı. Daha sonra iki kişi bir sandala binerek köpek balığının peşine düştü. Şahıslardan biri eline aldığı mızrağa benzer bir cisimle, sığ sudan çıkamaya çalışan balığa saplamaya başladı. 10 dakika boyunca sandalla balığın peşinde dolanan 2 kişi, işkence eder gibi balığa mızrağı ardı ardına sapladı.Bazı vatandaşlar balığın bu şekilde öldürülmesine tepki gösterdi.

Yaşananları görüntüleyen bir  vatandaş ise yaptığı açıklamada “Biz ailemizle Akvaryum Koyu’na gidiyorduk ve kıyıya yakın bir yerde balığı fark ettik. Daha sonra bölgedeki balıkçı olduğunu tahmin ettiğim bir vatandaş fark etti. Bunlar daha sonra bir mızrakla geldiler. Mızrağı hayvana saplamaya çalıştılar. Birkaç defa denediler, hayvanı yaraladılar. En sonra mızrağı tam sapladılar ve hayvan kaçamadı. Teknede ailem de vardı, onlar daha fazla bakmaya dayanamadı ve ayrılmak zorunda kaldık. Biz tam ayrılırken hayvanı karaya çıkardıklarını gördüm” diye konuş

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Muğlabodrumgümbet koyuköpek balığıakvaryum koyu

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