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Sıfır kilometre lüks cipe astığı "hasarlı çıktı" yazısıyla Türkiye’yi dolaşıyor: “Kimse sıfır araç aldım diye güvenmesin”

09 Nisan 2021 10:41

Adana’da 2015 yılında sıfır kilometre aldığı lüks cipi 2018'de satmak isteyen iş insanı Süleyman Özhan Gedik, eksperde aracın sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendiğini ileri sürdü. Eksperde ortaya çıktığını iddia ettiği hasarı firmaya ileten Gedik, firmadan uzman kişi yollanmasına rağmen, kendisine geri dönüş yapılmadığını savundu.

 

Firmadan herhangi bir dönüş alamayan Gedik, firmaya dava açtı; ancak dava, zaman aşımı gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine Gedik, istinafa başvurdu ve mahkeme kararı bozdu. 3 yıldır davası devam eden Gedik, aracının arka camına yazdırdığı "Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı" yazısıyla tüm Türkiye’yi dolaşıyor. 

“Kimse sıfır araç aldım diye güvenmesin”

Yazdığı yazıyı görenlerin cep telefonuna sarıldığını söyleyen Süleyman Özhan Gedik, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yazıyı yazmamın sebebi tüm Türkiye’yi dolaşıp satın aldığım aracın her ne kadar dünya markası olsa da; insanların başına böyle şeylerin gelebileceğini bilgilendirmek. Eğer sesimizi duyurabilirsek ve birkaç kişiyi bilinçlendirirsek ne mutlu bize. Çok güzel tepkiler aldık. Bunu yazdıktan sonra benim gibi birçok mağdurun olduğunu; ancak kimsenin mahkeme sürecine yanaşmadığını öğrendim”

Hukuk benim haklı olduğuma kanaat getirirse, benim hakkımı verecektir. Her halükarda hatalarını kabul edip başkalarına yapmasınlar yeter. Kimse sıfır araç aldım diye güvenmesin; her halükarda ekspere gidip muayenesini yaptırsınlar. Bu insanlar biliyor ki hukukta ve kanunda bir açıklık var, onu çok iyi değerlendiriyorlar"

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