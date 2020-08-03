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'Şifa kaynağı' olarak biliniyor; kilo yerine gramla satılıyor

03 Ağustos 2020 11:30

Kanser ve tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırma özelliği ve birçok hastalığa faydasından dolayı ‘şifa kaynağı’ olarak bilinen urmu dut pekmezi, kilo yerine gram ile satılıyor.

Antioksidan özelliği, çeşitli vitamin ve minareleri ihtiva etmesi, ağız ve dil yaralarına iyi gelmesinden dolayı piyasada ‘yok’ satan urmu dut dünyada ve Türkiye’de çok az bölgede yetişiyor.

Beyaz dut pekmezi piyasada 30-40 lira arasında satılırken, urmu dut 300 liraya alıcı buluyor. Piyasada fazla olmamasından dolayı kilo ile satılmayan urmu dut pekmezi, gram ile satılıyor.

Beyaz dut ve siyah duttan farklı bir tadı ve rengi olan urmu dut yetiştiriciliği, ismini ‘dut’ meyvesinden alan Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 2 yılda yaygınlaştı. Beyaz duttan tonlarca pekmez ve dut kurusu üreten Tut ilçesinin üreticileri, urmu dut pekmezinden 500 kiloya yakın üretiyor.

Diğer dutlar gibi silkelenmeyen ve ağaçtan tek tek elle toplanan urmu dut hasadı oldukça zor. Önce kırmızı sonra siyah renge bürünen urmu dut ekşi bir tat içeriyor. Toplanan urmu dutlar sıkılarak kazanlarda belirli bir süre kaynatıldıktan sonra güneşte bekletilerek pekmez haline geliyor.

 

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