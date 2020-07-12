'Şifa bulma' düşüncesiyle tünelin içinden geçiyorlar

Bursa'da bulunan ve içinden su akan tünelden geçenlerin şifa bulduğuna inanılıyor.

Orhaneli ilçesinde bulunan 20 metre uzunluğundaki tünelin içinden su akıyor. Yüzyıllardır bu tünelden 5 ve 7 defa geçenlerin psikolojik rahatsızlıklarından kurtulduğu ve çocuğu olmayanların çocuk sahibi olduğuna inanılıyor. Bu tünelin ünü ise tüm Türkiye'ye yayılmış durumda.

Tünelin şifa dağıttığını düşünen hastalar tünelden geçiyorlar. Özellikle hafta sonları doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölge çok sayıda vatandaşı ağırlıyor.

İçi su dolu tünelden geçen bir vatandaş, "Buraya özellikle hafta sonları çok sayıda insan geliyor. Hafta sonları o kadar çok insan geliyor ki yürüyecek yer bulmakta zorluk çekiyorlar. Psikolojik rahatsızlığı olanlar ve çocuğu olmayanlar buradaki tünele gelip 5 veya 7 defa geçiyorlar. Bu tünelden geçince şifa bulunduğuna inanılıyor. Türkiye'nin her yerinden geliyorlar" dedi.