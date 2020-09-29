Şiddetli yağışın vurduğu İstanbul'da araçlar böyle sürüklendi!

İstanbul'da başlayan kuvvetli yağış sırasında Ümraniye'de çekilen bir videoda bir aracın sel suları nedeniyle yokuş aşağı kaydığı görüldü. Araç bir süre sonra kamera kadrajından çıkarak gözden kayboldu.

İstanbul'da şiddetli sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ümraniye'de çekilen bir görüntüde şiddetli yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bir aracın yokuş aşağı sürüklendiği görüldü. Saniyeler içinde kamera kadrajından çıkan aracın akıbeti ise bilinmiyor. Sosyal medyada da yayınlanan görüntü çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerine temizledi.

Arnavutköy'de Semt pazarını su bastı

Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı.

Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Tramvay ve teleferik hattı seferleri bir süre yapılamadı

Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.