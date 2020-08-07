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Penisine 29 adet mıknatıslı bilye sokmuş!

07 Ağustos 2020 12:33

Çin'in Xi eyaletinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi, doktorları şaşırttı. Acil ameliyata alınan kişinin penisine bilye soktuğu ve bilyelerin mesanesinde toplandığı öğrenildi.

Mıknatıslı bilyeleri cinsel organına kendisinin tek tek soktuğunu itiraf eden kişi, nedenini açıklamadı.  5 saat süren ameliyata giren sağlık personeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, cinsel organdan içeri sokulan mıknatıslı bilyelerin bir süre sonra hastanın mesanesinde toplandığını ifade etti.

Hastanın ameliyat sonrası taburcu edildiği bildirildi.

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