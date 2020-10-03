T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şiddet içeren dijital oyunlar, çocukları saldırganlaştırıyor mu?

Tuncer, ailelere ve çocuklara, şiddet içeren oyunlar konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ve uyarılarını sıraladı

03 Ekim 2020 16:14

Çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarının yüzde 90'ının şiddet içerdiğini belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, aileleri ve çocukları şiddet içeren oyunlar konusunda uyardı. 

Bilgisayar oyunlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayata etkileri konusundaki araştırmaların çoğaldığını söyleyen Tuncer, "Araştırmalara göre şiddet içerikli dijital oyunlar çocukları saldırganlaştırıp empati gibi olumlu duygu ve davranışlarını törpülüyor" dedi. 

Şiddet içerikli oyunlar üzerine yapılan 136 araştırmanın bulgularını özetleyen bir çalışmaya değinen Barış Tuncer, "Bu araştırmalar sonucunda da şiddet içeren dijital oyunları oynamanın daha fazla saldırgan davranış, biliş ve duygulanımla; daha az empati ve olumlu sosyal davranışla ilişkisi olduğu bulunmuştur" diye konuştu. 

Tuncer, bilgisayar oyunlarının uzmanlar tarafından çocuklar için mükemmel öğreticiler olarak değerlendirildiğini de hatırlatarak ailelere ve çocuklara, dikkat edilmesi gerekenleri ve uyarılarını sıraladı. 

 

 

ETİKETLER

Barış Tuncern Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programıaraştırmaşiddet içeren oyunlarçocuklardikkat edilmesi gerekenlerbilgisayar oyun

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Kasım 2020

Lokantalar, restoranlar sadece paket servis yapacak; esnaf dertli: ‘’Cuma gününden sonra işsiziz; kahveyi, çayı paket servisle mi götüreceğiz?"

'Dünya Tuvalet Günü' videoları: 4 milyardan fazla insan sağlıklı tuvalete erişemiyor

HDP'li Gülüm hayatını kaybeden hasta tutukluları hatırlattı: Ölümlerine dek bekleniyor!

Barış Soydan yorumladı: Merkez Bankası yeni Başkanı Ağbal, Albayrak dönemini reddi miras yaptı; Erdoğan'ın sabrı uzun sürmeyebilir

İBB Meclisi'nde Cristiano Ronaldo'lu fotomontaj tartışması: "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren tweet'ini kaldıran Cemal Enginyurt'tan...

Ganalı spikerin maç sonuçlarını okuduğu anlar viral oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Perihan Mağden 'Bir Başkadır'ı yazdı: Bu dizide tahammül edemediğim iki...

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı ile ilgili ilk açıklama:...

Salgına karşı kademeli plan: Sokağa çıkma yasakları belli saatlerde hafta...

AKP iki gün sonra, Kılıçdaroğlu’na tehdit ve hakarette bulunan Çakıcı'ya...

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'e yükseltti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'yı eleştiren tweet'ini kaldıran Cemal Enginyurt'tan...

Ganalı spikerin maç sonuçlarını okuduğu anlar viral oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24