Şiddet içeren dijital oyunlar, çocukları saldırganlaştırıyor mu?

Çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarının yüzde 90'ının şiddet içerdiğini belirten Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile Danışmanı Barış Tuncer, aileleri ve çocukları şiddet içeren oyunlar konusunda uyardı.

Bilgisayar oyunlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayata etkileri konusundaki araştırmaların çoğaldığını söyleyen Tuncer, "Araştırmalara göre şiddet içerikli dijital oyunlar çocukları saldırganlaştırıp empati gibi olumlu duygu ve davranışlarını törpülüyor" dedi.

Şiddet içerikli oyunlar üzerine yapılan 136 araştırmanın bulgularını özetleyen bir çalışmaya değinen Barış Tuncer, "Bu araştırmalar sonucunda da şiddet içeren dijital oyunları oynamanın daha fazla saldırgan davranış, biliş ve duygulanımla; daha az empati ve olumlu sosyal davranışla ilişkisi olduğu bulunmuştur" diye konuştu.

Tuncer, bilgisayar oyunlarının uzmanlar tarafından çocuklar için mükemmel öğreticiler olarak değerlendirildiğini de hatırlatarak ailelere ve çocuklara, dikkat edilmesi gerekenleri ve uyarılarını sıraladı.