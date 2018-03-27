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Spor

Sicilya Demir Spor: Kadın-erkek birlikte, 'iyi futbol' peşinde

27 Mart 2018 15:15

Perşembe akşamları İstanbul Koşuyolu'ndaki halı sahadan, küfür ya da bağrışma sesleri değil "Şahane hareket!", "İyi misin?", "Pardon" gibi sesler yükseliyor. Çünkü sahada Sicilya Demir Spor var. Karma takımın amacı kadın erkek birlikte mücadele pratiğini geliştirmek ve 'iyi futbol oynamak'. Takım, akademisyen-yönetmen Ayşegül Selenga Taşkent ve belgesel fotoğrafçı Delizia Flaccavento tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce kuruldu. Şimdi pek çok ülkeden ve farklı seviyelerden oyuncu her hafta bir akşam bir araya gelip, faulsüz ve hakemsiz maç yapıyor. Aynı zamanda bir sosyal proje olan takımın hedefinde ise şampiyonluklar değil, karma futbolu Türkiye'de yaygınlaştırmak var.

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