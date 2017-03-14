Sıcalıklar 6 derece düştü, başkent beyaza büründü

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Ankara’da da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, sabah yerini kara bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Ankaralılar, kar sürprizi ile karşılaştı. Soğuk ve yağışlı havanın Ankara’da Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk havanın yurdu terk etmeyeceği ve hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı uyarısında bulunmuştu.