Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Hafta sonu kıştan günler yaşatan havanın bu hafta nasıl olacağı taraftar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.