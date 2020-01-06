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Sibel Ünli için ‘telefonunu satsaydı’ paylaşımı yapan kişi işten çıkarıldı: Söylediklerimin arkasındayım

06 Ocak 2020 11:55

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin intiharı için "Komünistin biri kendine destek olacak kimse olmadığı için intihar etmiş" ifadeleriyle paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı Umurcan Görür alındığı işten henüz başlamadan çıkarıldı. Paylaştığı tweet sonrası Periscope üzerinden kullanıcıların tepkilerine cevap veren Görür, görüşlerini savunmaya devam etti.

İstanbul Fatih’te sahilde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Ünli’nin intihar sebebinin iş bulamaması, ekonomik durumunun kötü olması olarak ifade edildi. Genç kadının yakın dönemde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim? Yemekhane kartımda sadece 1 liram kalmış” ifadeleri dikkat çekti.

Sibel Ünli hakkında sosyal medyada “Komünistin biri kendine destek olacak kimse olmadığı için intihar etmiş, attığı twit 1 lira ile yemek yer miyim, attığı alet akıllı telefon. Parasız kaldığı için intihar edeceğine kendisine yemek alacak arkadaşları da yok ailesi de, telefonu satıp karnını doyurabilirdi” ifadelerini kullanan Umurcan Görür isimli kullanıcı tepkilere neden oldu. Görür paylaştığı tweet sonrası işten çıkarıldığını söyledi. 

Sibel Ünli hakkında paylaştığı tweet sonrası Periscope üzerinden kullanıcıların tepkilerine cevap veren Görür, görüşlerini savunmaya devam etti. Görür kullanıcılardan gelen soruları yanıtlarken, "Söylediklerimin arkasındayım" dedi. 


 

 

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