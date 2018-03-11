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Show TV, cinayet haberinde devlet başkanının fotoğrafını kullandı

11 Mart 2018 17:41

Show TV'nin "Filipinli dadıyı öldüren Güney Koreli adam" konulu bir yaşam haberinde Güney Kore lideri Moon'un fotoğrafının kullanması büyük tepki çekti. Söz konusu hata Güney Kore haber bültenlerine konu olurken sosyal medyada da Türkiye'ye eleştiriler yöneltildi. Show TV kanalı, 25 Şubat'ta yayınlanan ana haber bülteninde, "Filipinli dadısını öldüren Güney Koreli adam" haberinin görseli olarak Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı. Trump ve Moon'un katil çift olarak gösterildiği haber ve özür dilenmemesi Güney Kore'de büyük tepki çekti. Sözcü gazetesinin aktardığına göre de Güney Kore Dışişleri Bakanlığı bugün açıklama yaptı: "Moon ile Trump'ın birlikte çekilen fotoğrafı Kore'de düzenlenen PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'nda çekilmiştir. TV kanalına büyükelçiliğimiz aracılığıyla çok sayıda şikayette bulunduk fakat henüz resmi bir özür gelmedi."

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