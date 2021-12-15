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Show Haber muhabirine metroda cinsel organını gösterdi

Şüpheli gözaltına alındı

15 Aralık 2021 14:25

İstanbul Gayrettepe Metrosu'nda akşam saat 21.00 sıralarında Show TV ana haber muhabiri Tuğba Södekoğlu'nun tacize uğradığı anları güvenlik kamerası kaydetti. Södekoğlu'nu taciz eden şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Muhabir Tuğba Södekoğlu, metroda yürüdüğü sırada bir erkeğin tacizine uğradı. Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken Gayrettepe Metrosu'nda karşılaştığı bir şahıs tarafından takip edildi. Şüpheli erkek daha sonra önünü keserek üstüne yürüdü, cinsel organını göstermeye çalıştı.

Yaşanan tüm bu anların ardından şüpheli, yakalandı. Södekoğlu da emniyete giderek şüpheli'ye  "Hangi yüzle yaptın bunu, hiç utanmadın mı? Senin ailen yok mu?" diye sordu.

Show Tvmuhabire tacizTuğba SödekoğluİstanbulGayrettepe metro

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