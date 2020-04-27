Shakira sağlık çalışanlarının o videosunu paylaştı: 'Onore oldum'

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanları, bugünlerde dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın Waka Waka şarkısıyla videolar çekiyor. Shakira'da bu sağlık çalışanlarının videosunu Instagram hesabından paylaştı ve paylaşıma düştüğü notta “Bu videolar harika ve benim şarkımın şimdi sizin olmasından onure oldum" dedi.

Shakira videoya, “Bu videolar harika ve benim şarkımın şimdi sizin olmasından onure oldum. Bu zor zamanlarda çok moral verici olabiliyor. En önde savaşan kahramanlara, yaptıklarınız için çok teşekkürler” notunu düştü.

2010 yılında dünya kupası için yayınlanan Waka Waka şarkısının sözleri ise sağlık çalışanları için oldukça manidar. Şarkıda, “Sen iyi bir askersin, savaşını seçiyorsun. Kendini toparla ve silkelen! Tekrar iktidara geç. Ön cephedesin, herkes seyrediyor. Bunun ciddi olduğunu biliyorsun” şeklinde geçen sözler, tam da corona virüsü ile savaşanların hikayesini anlatır nitelikte…