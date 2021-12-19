Sezgin Tanrıkulu’nun 'Et, tavuk, balık, süt ve yumurta' sorusu TBMM İç Tüzüğü’ne aykırı bulundu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 27 ilde asgari ücretlinin evine ne kadar et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğine ilişkin soru önergesi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından TBMM İçtüzüğü’ne aykırı bulundu.

Sezgin Tanrıkulu, bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sık sık Meclis kürsüsüne getirerek fiyat artışlarını anlattığı et, tavuk, balık, süt ve yumurtaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Tanrıkulu, Yanık’tan, 2016-2021 yılları arasında 27 ildeki bir asgari ücretlinin evine ne kadar et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğinin açıklanmasını istedi.

“Sorulamayacak konular”

Tanrıkulu’nun önergesi Meclis Başkanlığı’ndan döndü. Meclis Başkanı Şentop, önergede yer alan bazı sorularının Meclis İç Tüzüğü’nün “Sorulamayacak konular” başlıklı 97’nci maddesindeki “Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün konular” hükmüne girdiğini bildirerek Tanrıkulu’dan, bir asgari ücretlinin evine et, tavuk, balık, süt ve yumurta girdiğine ilişkin sorularını önergeden çıkarmasını istedi.

"Meclis Başkanlığı, bu görevin yerine getirilmesine engel oluyor"

Tanrıkulu, Başkan Şentop’un önergesini geri çevirmesi hakkında şunları söyledi:

"Maalesef Meclis Başkanlığı yine aynı gerekçeyle, iç tüzüğün 97’nci maddesi gerekçesiyle önergemizi iade etti. Oysa her gün Meclis’te bütçe görüşmesi sırasında bütün bunlar tartışılmıştı. Her nedense Meclis Başkanlığı, bu denetim görevinin milletvekillerince yerine getirilmesine engel oluyor."