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Sezgin Tanrıkulu: Kürtçe tweet'ime yapılandır asıl bu ülkeyi bölen

03 Ocak 2019 20:45

Yeni yıl için Twitter hesabından yaptığı Kürtçe paylaşımı için bir televizyon yayınında yapılan yorumu paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Türkiye'yi asıl ayrıştıran bu aşağılayıcı üslup” dedi. Tanrıkulu 31 Aralık 2018 tarihinde Twitter hesabından, “Hêvîdarim kû sala 2019ê ê bibe sala dad, azadî, aşitî û biratîyê. Sersala hemu gelê me û hemû gelên cihanê pîroz be!” (Umarım 2019 yılı özgürlük, barış ve kardeşlik yılı olur. Bütün halklarımızın ve dünya halklarının yeni yılı kutlu olsun) mesajını paylaşmıştı. Bu mesaj Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi programında ekrana yansıtılarak yorumcu Halil Nebiler tarafından alaycı bir üslupla izleyiciye aktarıldı. Nebiler bu sırada, “Kürtçe biliyor musun oğlum”, “ula kötü bi şey olmasın okuyoruz ama”, “adam kim bilir ne söylüyor”, “anam babam bunun derdi de bu” gibi sözler sarf etti. Sezgin Tanrıkulu bu yayını paylaştığı yeni mesajında ise, “Bu Cumhuriyet'in yurttaşlarının ana dillerinden olan Kürtçe yeni yıl kutlama tweetime yapılan bu aşağılayıcı üsluptur asıl Türkiye'yi ayrıştıran ve bölen…” dedi. Konuyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz da yorumda bulundu. Saymaz, Twitter hesabından yaptığı yorumda, ''Halil Nebiler, Sezgin Tanrıkulu'nun ne yazdığını merak ediyorsa bu biraz da onun eksikliğidir. Yıllardır yan yana ve iç içe yaşayageldiğimiz Kürtlerden birkaç kelime olsun Kürtçe öğrenebilirdi.'' ifadelerini kullandı. Kaynak: (Gazete Duvar)

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