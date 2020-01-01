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Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajını paylaştı: "Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesine yeni bir heyecan"

01 Ocak 2020 13:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etti.

Selahattin Demirtaş'ın moralinin yüksek olduğunu ifade eden Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ın kendi sağlığı konusunda bir şey söylemediğini ancak cezaevi koşullarının sağlık konusunda kendisini zorlayacağını dile getirdi.

Tanrıkulu, Demirtaş'ın yeni yıl mesajı olarak "Yeni bir yıl ve demokrasi mücadelesine yeni bir heyecan. 2020'de özgürlük barış taleplerimiz gerçekleşecek ve daha güzel günlere kavuşacağız. Bunun için cesaret ve kararlılıkla mücadeleye devam. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini paylaştığını söyledi.

 

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