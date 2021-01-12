Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etti: Hazırlanan iddianamenin de çok farkında

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Yayınladığı bir video ile Demirtaş'la yaptığı görüşmeyi anlatan Tanrıkulu, Demirtaş'ın Türkiye'deki yargı düzenine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Demirtaş için "Türkiye'de bu ortamda bir yargı düzeninin olmadığının, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin olmadığının çok farkında ve o farkındalıkla kendisi ile ilgili kamu gücünü kullanmaya yetkili olan siyasetçilerin hangi sözleri söylediğini ve bunları yargı üzerinde nasıl etki yaptığını çok iyi biliyor" diyen Tanrıkulu, Demirtaş'ın hakkında hazırlanan Kobani olaylarına ilişkin iddianameye hakim olduğunu söyledi.

Tanrıkulu ayrıca Demirtaş'ın yakın bir zamanda avukatları aracılığıyla kendisi hakkında hazırlanan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin iddianameye yönelik bir açıklama yapacağını söyledi.