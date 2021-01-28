Sezgin Tanrıkulu: Asıl mesele, İrfan Fidan'a oy veren 107 yüksek yargıçtadır; Yargıtay'ın yüz karasıdırlar

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan'ın atanmasını eleştirerek "Asıl mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nda değil, asıl mesela bence İrfan Fidan'da da değil. Asıl mesele yüksek yargıçlık sıfatına sahip bu 107 yargıçtadır. Yargıtay'ın yüz karasıdırlar" diye konuştu.

"İrfan Fidan ismi kamuoyuna mal olmuş bir isim" diyen Tanrıkulu, "Çünkü Başsavcılığı döneminde birçok hukuksuz iddianameye, kanunsuz iddianameye imza attı ve adeta Çağlayan Adliyesi rüşvetin yolsuzluğun koktuğu bir adliyeye dönüştü" diye konuştu.

"Yargıtay'dan AYM'ye atananların Yargıtay'daki ortalama süresi 9.5 yıl, Fidan'ın 6 gün"

Fidan'ın AYM üyeliğine atanmasının Anayasaya uygun ancak teamüllere uygun olmadığını savunan Tanrıkulu, "Bir yargıç yargıçlık etiğine aykırı olarak nasıl böyle bir göreve aday olur? Eğer gerçekten ahlak sahibiyse böyle bir göreve aday olmaması lazım" dedi. Yargıtay'dan AYM'ye atanan üyelerin Yartıgay'da geçirdikleri sürenin ortalama 9.5 yıl olduğunu vurgulayan Tanrıkulu "Bakın Kemal Gözler Hocamız araştırmış; 62'den 2020 yılına kadar Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesine toplam 44 üye atanmış. Ortalama Yargıtay'da kalma süreleri 9.5 yıl ama 6 gün kalan yok! Anayasanın 146. Maddesinin bir esprisi var, o madde oraya konurken bir esprisi var yani Yargıtay'da tecrübe kazanacak oradan gidecek" ifadelerini kullandı ve İrfan Fidan'ı 'yargıçlık etiğine uymamak' ile eleştirdi.

"Tüm etik kurallara aykırı olarak 107 yüksek yargıç oy vermiş"

Tanrıkulu, İrfan Fidan'a oy veren 107 yüksek yargıca da değindi. "Orada yüksek yargıçlar var 340 yargıç oy kullanmış Yargıtay'da. Tam 107 yargıç İrfan Fidan'a oy vermiş" diyen Tanrıkulu "Asıl mesele Sayın Cumhurbaşkanı'nda değil asıl mesela bence İrfan Fidan'da da değil. Asıl mesele yüksek yargıçlık sıfatına sahip bu 107 yargıçtadır. Yargıtay'ın yüz karasıdırlar. Onlar Yargıtay'da olduğu sürece adalet dağıtamazlar. Yargının bütün teamüllerine aykırı olarak yargının bütün etik kurallarına aykırı olarak 107 yüksek yargıç oy vermiş. Eğer oy vermeselerdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne gidemezdi, böyle bir durum var" diye konuştu.

"Sizin döneminizde yargıya güven yüzde 30'larda"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sizin döneminizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tamamen ortadan kalkmıştır. Kuvvetler ayrılığı bitmiştir kuvvetlerin birliği vardır. Yargının başka bir genel müdürlükten Karayolları Genel Müdürlüğü'nden HSK'nın bir farkı kalmamıştır. Çağlayan Adliyesi'nin Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden, DSİ bölge müdürlüğünden bir farkı kalmamıştır çünkü rüşvete boğulmuşlar, yolsuzluğa boğulmuşlar ve her türlü hukuksuzluğun yapıldığı yerlere dönüşmüştür. Tabii ki ben bu sözlerimle hukuka uygun davranan, hukukun üstünlüğüne uygun davranan, vicdanıyla davranan hakim ve yargıçları ayrı tutuyorum. Fakat sizin döneminizde bu dönemde yargıya güven en dipte, yüzde 30'larda. Tarihin hiçbir döneminde olmamış. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 128 ülke içerisinde 107. Sırada. Böyle bir tablo tarihin hiçbir döneminde olmamıştır ve size kısmet olmuştur."

"Aynı adliye binasında bir mahkemeden bir mahkemeye neden yargıç atanır?"

"Şunları ifade edeyim. Sizin nasıl vicdanlarınıza uyuyor? Bir yargıç, anayasa mahkemesi kararına uymam, diyor Berberoğlu Dosyasında halen 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapıyor. Sizin döneminizde gezici - cezalandırıcı heyetler oluştu. Burada hukukçu milletvekilleri var, soruyorum. Aynı adliye binası içinde ağır ceza mahkemesinden bir başka ağır ceza mahkemesine neden yargıçlar atanır, neden? Çok başarılı ise istinafa gönderirsiniz daha da başarılı ise Yargıtay'a gönderirsiniz. Ama neden 26'dan 37'ye, 37'den 14. Ağır Ceza Mahkemesine alırsınız. Bunun bir nedeni var mı, var mı? Yok! Şimdi yarın Berkin Elvan davası görüşülecek , Yargıtay üyesi yapıldı Başkan. Hayırlı olsun! Oraya gezi davasının başkanını başkan yaptınız. Aynı ağır ceza mahkemesi. Neden o mahkemeden alıp bu mahkemeye atıyorsunuz, nedeni ne, hangi ihtiyaç? Asliye Ceza Mahkemesinden Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapabilirsiniz."

"Yargıyı bu hale getirenlerden adil bir biçimde hesap soracağız"

"Sizin döneminizde yargı denen bir kurum kalmamıştır. Yargı Yürütme organının bir parçası haline gelmiştir ve hangi reformu yaparsanız yapın hangi eylem planını getirirseniz getirin toplumda bir karşılığı olmayacaktır. Sorun sistemin kendisindedir. Sorun saraya bağlı yargı anlayışındadır. Bunların tümünü kendi iktidarımızda düzelteceğiz ve yargıyı bağımsız ve tarafsız hale getireceğiz. Yargıyı bu hale getirenlerden de teker teker bağımsız ve tarafsız hale getireceğimiz yargı önünde adil bir biçimde hesap soracağız! Başta Ankara kayyumu olmak üzere."