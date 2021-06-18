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Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş ile yüzleşmek için yayına bağlandı: Bu konuşmayı kanıtlayamıyorsam yarın ilk uçakla, Türkiye'ye gelmeye şeref sözü veriyorum

"Veyis Ateş beni aradı, belli lobilerle görüştüğünü söyleyerek 10 milyon euro istedi"

18 Haziran 2021 20:36

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz kendisinden 10 milyon Euro istediği belirtilen ve ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş'in iddialara yanıt verdiği yayına bağlandı. Ateş'in Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı yayına bağlanan Korkmaz, "Veyis Ateş beni aradı, belli lobilerle görüştüğünü söyleyerek 10 milyon euro istedi" dedi. 

Korkmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Bu konunun bu noktaya gelmesi beni rahatsız etti. İnsanlarda utanma duygusu olduğunu düşündüğüm için önce bunu Veyis Beyin çalıştığı kurumda çalışan biri ile paylaştım. 

Ateş, benim aradığımı söyledi. Kendisi beni hukukçu bir arkadaşım üzerinden ulaşmaya çalışmış. Bende Veyis Bey ile konuştuğumda bana yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de zor durumda olduğumu söyledi. O da beni anladığını bana yardım edebileceğini söyledi. Birileri ile görüşeceğini söyledi. Görüşmesini gerçekleştirdikten sonra bana söyledi. Önce bir konuda anlaşalım, eğer Veyis Bey bu konuşmayı yapmadığını söylüyorsa bende konuşmayı kanıtlayamıyorsam, yarın ilk uçakla THY ile Türkiye'ye gelmeye şeref sözü veriyorum.

Dönüş yolundayken beni aradı, bir klik ve lobinin bana bunu yaptığını, lobiye bu konuyu çözmek için aracı olduğunu, istedikleri meblayı vermem gerektiğini, bu meblağı sorduğumda 10 milyon euro dediklerini, bunu açık açık kendisi söylemiştir. 

Beni aradığı tarihte arkadaşlarım gözaltındaydı. Ben bu konuşmayı, kimseyle paylaşmayacaktım. Türkiye'ye döndüğümde savcılığa gidecektik. Ne zaman bunu Sevilay Hanım'a dinletme gereği duydum."

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