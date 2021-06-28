Sezgin Baran Korkmaz, çalıştığı dönercide müşterilerin tabaklarında kalan artıkları nasıl sattığını anlattı, salondan alkış sesleri yükseldi

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Hakkında kara para aklama suçlaması olan ve Avusturya'da tutuklanan, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın İstanbul'da bir dönercide çalışırken müşterilerin tabaklarında kalan artıkları sattığını anlattığı ve dinleyenlerin de bunu alkışladığı ortaya çıktı.

2019 yılında İstanbul Ardahan Eğitim Vakfı’nın Eğitime Destek Gecesi'nde çekilen videoda, 14 yaşındayken İstanbul'da bir dönercide işe girdiğini ve müşterilerin tabaklarında kalan artıkları biriktirerek daha sonra pazarda insanlara sattığını anlatan Korkmaz'ın anısı salonda alkışlarla karşılanıyor.

Korkmaz, anısını anlatırken tabakta kalan artıkları fırından aldığı ekmeklerin arasına koyarak pazarda sattığını ancak daha sonra patronunun bunu fark edip işine son verdiğini söyleyip "Zaten benim de çok işe ihtiyacım yoktu, parayı bulmuştum. Tek düşüncem beni kim ihbar ettiydi" diyor.

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