Sezen Aksu şarkıları eşliğinde müzikli oyun 'İzmir'in Kızları' geliyor

03 Ocak 2020 18:02
Sezen Aksu şarkıları eşliğindeki müzikli oyun 'İzmir’in Kızları’nın hazırlıkları sürüyor. İstanbul UNIQ Hall'de 26 Ocak'ta oynanacak oyunun Şubat ayı biletleri önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.
Serdar Saatman’ın yazdığı, Gaye Cankaya'nın yönettiği, Murat Cem Orhan'un müzik direktörlüğünü ve Selçuk Borak'ın koreograflığını yaptığı oyun bizleri bir Ege kasabasına götürüyor.
Müzikli oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor.
Oyunun tanıtım bülteninde şunlar yer alıyor:
"Son bakıştaki o gözler,
Alıp başını efeler gibi gidenler,
Tam topun ağzında duranlar
Kalbi Ege’de kalanlar…
Bu toprakların tarihine, aşkına, sevdasına, baharına tutulanların,
her döneme damgasını vuran Sezen şarkıları eşliğinde
bir aşk hikayesiyle bütünleşeceği
İzmir’in Kızları Müzikli Oyunu
Sizleri dünden geleceğe uzanan bir kutlamaya davet ediyor."
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