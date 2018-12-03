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'Sezaryen sırasında karnında bant unutuldu, doğmamış çocuğundan vazgeçmek zorunda' haberine doktorlardan yalanlama

03 Aralık 2018 01:54

Bazı haber bültenleri ve sitelerinde, “sezaryen doğum sırasında karnında bant unutulan bir kadının bu nedenle yeni hamileliğini sonlandırmak zorunda kaldığı” iddiasıyla yayımlanan haberlere Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nden yalanlama geldi. Söz konusu haberde karnında bant unutulduğu iddia edilen kadının raporlarında teşhis olarak “Amniyotik bant” yazıldığına dikkat çekilen açıklama bu teşhisin adında geçtiği gibi bir yapay bant değil, rahimde bebeğin etrafındaki zar kalıntılarının bebeğe dolaşmasıyla ilgili sendromun adı olduğuna dikkat çekildi. Olayın "Karnında bant unutuldu" şeklinde yansıtılmasını tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği konuyla ilgili açıklama yayınladı. TTB ve dernek hukuki süreç başlattı.

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