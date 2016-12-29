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'Şeytanın Oğlu' vizyona girdi; işte fragmanı

29 Aralık 2016 20:24

"Arınma Gecesi" ile "Ruhlar Bölgesi"nin yapımcısı ve "San Andreas Fayı"nın yönetmeni Brad Peyton'ın imzasının olduğu filmin başrollerinde Aaron Eckhart ve Carice van Houten yer alıyor. David Mazouz ve Mark Steger'in de rol aldığı film, 11 yaşındaki oğlu, kendisini bir anda dış dünyadan izole ederek eski dillerde konuşmaya başlayan bir adamın, bu belirtiler karşısında dehşete kapılmasını ve oğlunun içine şeytan girdiğini düşünüp gizemli geçmişi olan bir doktora ulaşmasının ardından yaşanan olayları konu ediniyor.

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