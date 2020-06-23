Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'yla ayrıldı mı?

Muğla Bodrum'da kızı Melisa ile bir mekan çıkışı Uçankuş TV'nin mikrofonuna konuşan Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin “Hayır Guido ile birlikteyiz. Uçuşlar açılınca ailesini görmek için İtalya’ya döndü. Daha ne kadar burada kalabilir sonuçta Türkiye vatandaşı değil… Biz ayrılmadık öyle bir şey yok…” dedi.

Subaşı "Şu anda uçuşlar olsa nerede olurdunuz" sorusuna "İbiza'da" yanıtını verdi.

Yeni projeleriyle ilgili konuşan Subaşı, kendi markasını çıkardığını söyledi. Subaşı, markanın isminin 'Şeyma Subaşı' olmayacağını açıklarken markanın ismi hakkında bilgi vermedi.