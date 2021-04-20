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Şeyma Subaşı: Özel uçak bulamadık; sevgilim de havayolu şirketiyle konuşarak yeni bir uçuş koydurup tüm koltukları satın aldı

20 Nisan 2021 12:28

Sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ve kızı Melisa ile bir süredir Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin jesti sosyal medyada gündem olunca, "Özel uçak bulamadık; sevgilim de havayolu şirketiyle konuşarak yeni bir uçuş koydurup tüm koltukları satın aldı" açıklamasını yaptı. 

Paylaşım hakkında konuşan Subaşı, “Bali’de bir adadan başka bir adaya geçecektik. O gün uçmamız lazımdı ama bütün uçak biletleri bitmiş. 6-8 kişilik uçaklar var ya, onlar bizim gideceğimiz adaya uçmuyormuş. Özel uçak da bulamayınca, sevgilim havayolları ile konuşarak bir yolcu uçağının tüm koltuklarını satın aldı. Sanki biz başkalarının biletlerini almışız gibi algılanmış ama öyle değil. Meedo, (Mohammed Alsaloussi) normalde uçuşlarda var olmayan bir uçuş koydurdu bizim için.''

Sevgilisinin uçuş koydurduğu havayolu şirketiyle Amerika’da ortak iş yaptığını belirten Subaşı, ''Havayolunu arayıp olmayan bir uçuş koydurdu. Yani kimsenin biletini almadı ya da kimseye engel olmadı. Öyle olsaydı daha ucuza gelirdi” dedi. Subaşı“Çok büyük, inanılmaz bir şey yaptı benim için. Bana deli gibi âşık. Ben de ona âşığım” diye ekledi.

Subaşı, sosyal medya paylaşımında sevgilisinin özel jet bulamayınca kendisi ve kızı için tüm uçağı rezerve ettiğini belirtmişti.

 

Şeyma SubaşıMohammed AlsaloussiuçakBalijet

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