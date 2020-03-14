Şeyma Subaşı sevgilisi hakkındaki Koronavirüs iddialarına cevap verdi: Bütün testler yapıldı

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia'nın İtalya'dan geldiği ve koronavirüste 14 gün kuralına uymadığı öne sürüldü. Konunun sosyal medyada tartışmaya başlanmasıyla Şeyma Subaşı da sosyal medya hesabı İnstagram'dan açıklama yaptı.

Senia'nın Türkiye'ye gelmeden önce bütün testlerden geçtiğini ifade eden Subaşı, "Lütfen bu olayı kişiselleştirmeyelim. Burada daha önemli olaylar yaşanıyor" dedi.

Senia'nın yaklaşık bir ay önce İtalya'dan çıkarak 2 hafta Tel Aviv'de kaldığını ve burada bütün testleri geçtiğini belirten Subaşı, "Bütün testler yapıldı kendisine ve İstanbul'a geldi. Bütün testler yapıldı, temiz olduğu için ülkemize giriş yapabildi. Kendisi Yunanistan'dan aktarmalı gelmedi" diye konuştu.