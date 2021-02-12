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Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı paylaşımı; "Gerçekten başarılı bir Türk gazetecidir"

Şeyma Subaşı yazısı sebebiyle Fatih Altaylı'ya teşekkür etti

12 Şubat 2021 14:45

Şeyma Subaşı arasının bozuk olduğu söylenen Fatih Altaylı'nın yazısını paylaşarak ünlü gazeteciye teşekkür etti. Subaşı "Fatih Altaylı gerçekten başarılı bir Türk gazetecidir" dedi. 

Daha önce köşesinde kendisine yönelik 'Köy yanar, k… taranır' yorumunu yapan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya 'Kendimle gurur duyuyorum' yanıtını veren Şeyma Subaşı Altaylı'nın yazısını paylaştı.

Şeyma Subaşı Altaylı'nın yazısından şu kısmı "Fatih beycim teşekkürler" notuyla paylaştı;

"Geçen gün Şeyma Subaşı’nın instagram'da sevgilisinin garajını paylaştığını söyleyince birisi, normalde takip etmediğim hesabına girdim Subaşı’nın ve Mısırlı sevgilinin garajına göz attım. Sonra da kadıncağızın paylaştığı fotoğrafların altına yapılan yorumlara göz gezdirdim.
Bu kadar mı kötülük fışkırır insanların içinden. Baktıkça insanlıktan utandım.
(...)
Subaşı’nın yaşadığı hayata gelince. Size ne kardeşim."

Mynet'te yer alan habere göre Şeyma Subaşı Altaylı'nın bu yazısını teşekkür ederek hesabından paylaştı ve açıklama yaptı. Şeyma Subaşı Altaylı'nın sözlerini yabancı takipçileri için İngilizce özetleyerek şunları yazdı;

"Fatih Altaylı gerçekten başarılı bir Türk gazetecisidir. Temelde bana karşı olan tüm bu nefret dolu argümanları görmezden gelmemi söylüyor. Beni savunuyor ve içlerinde nefret etmekten başka bir şey olmayan bu insanları önemsemememi öneriyor. Ayrıca yalnız olmadığımı söylüyor. Ondan hoşlanmıyorsan onu izleme. Söylediği bu..."

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