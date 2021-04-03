Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum

Şeyma Subaşı, daha önce giydiği ve üzerinde "Erkek arkadaşımın malıyım" ifadelerinin yer aldığı tişörtte yer alan mesajın farkında olduğunu söyleyerek “Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum. Ben tamamen onunum o tamamen benim" dedi.

Haber Global’da Buket Aydın’ın sunduğu Koltuk programına konuk olan Subaşı, giydiği tişörtün üzerindeki mesajın fakında olduğunu belirterek "Ben malıyım lafını obje olarak görmüyorum" diye konuştu.

İlişki yaşadığı Mohammed Al Saloussi ile mutlu olduğunu söyleyen Subaşı, "Benimle yarışmıyor tam tersi yukarı çıkarıyor. Adam benimle çünkü bir yarış yapmıyor. Birbirimizi yuları itiyoruz" dedi.

Şubaşı'nın daha önce giydiği eleştirilere neden olan tişörtün üzerinde yazanlar şöyle:

"Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar"