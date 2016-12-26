Seyirciler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atınca NTV Spor spikeri "Hepimiz öyleyiz" dedi

Fenerbahçe - Trabzonspor Medical Park basketbol maçında seyirciler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atınca, NTV Spor sunucusu "Hepimiz öyleyiz" dedi. Fenerbahçe Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor Medical Park ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor Arena'da oynanan maçtan 98-78 skorla galip ayrıldı. Maç sırasında taraftarlar, hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı. Bunun üzerine maçı sunan NTV Spor spikeri, "Bu arada Ülker Arena'nın klasiği 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz...' Hepimiz öyleyiz" yorumunda bulundu.