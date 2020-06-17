Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a gelen Ahmet Dere ve ailesinin bulunduğu otomobile seyir halindeyken yıldırım isabet etti. Dere ve ailesinin yara almadan kurtulduğu olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da oturan Ahmet Dere, eşi ve kızıyla birlikte memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelmek üzere 14 Haziran'da yola çıktı. Eskişehir yakınlarına geldiklerinde sağanak başlarken, Dere ailesinin bulunduğu otomobile seyir halinde yıldırım isabet etti.

Antene isabet eden yıldırım sonrası yüksek akım nedeniyle aracın elektronik beyni devre dışı kalırken, Ahmet Dere ve ailesi büyük bir tehlike atlattı.

Dere ailesi olaydan yara almadan kurtuldu. Çekici yardımıyla Afyonkarahisar'a getirilen araç bakıma alındı.