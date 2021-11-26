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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

26 Kasım 2021 21:06

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, Kartepe ilçesine bağlı Eşme İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin sürücüsü T.A., seyir halindeyken otomobilden koku almaya başlayınca aracını yol kenarına çekip durdu.

Duman çıktığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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