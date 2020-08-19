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Seyir halindeki otobüste şoförle yapılan maske tartışması kavgaya dönüştü

Olayın ardından gazeticilerin ulaştığı İ. A. kendini savundu

19 Ağustos 2020 10:20

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yolcu otobüsünde maske takma tartışması yüzünden kavga çıktı. Yaşlı adam kendisini maske takması için uyaran otobüs şoförüne seyir halindeyken yumruk attı. 

Otobüse bindiği anda İ.A. ve S.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma otobüs seyir halindeyken de devam etti. İ.A. otobüsü sürdüğü anda ne olduğunu anlamadan S.Ö. tarafından darp edildi. Ne olduğunu anlamadan yediği yumrukla şaşkına dönen İ.A. otobüsü durdurdu.

Olay anında yaşanan tartışma ve kavga otobüsün kameraları tarafından kaydedildi. Olayın ardından gazeticilerin ulaştığı İ. A. kendini savundu. 

 

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