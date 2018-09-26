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Seyir halindeki otobüste bulunan yolcu maganda kurşunu ile yaralandı

26 Eylül 2018 15:42

Sancaktepe seyir halindeki halk otobüsünde bulunan bir yolcu, camdan giren bir maganda kurşunu ile kolundan yaralandı. Yaralı yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi. Otobüste yaşanan panik ve dehşet anları, kameraya da yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay, 28 Ağustos günü saat 23.40'ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. 34 RPG 28 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Hüseyin Oral, duraktan yolcusunu aldıktan sonra hareket etti. Çok geçmeden caddede silah sesleri duyuldu. Kurşunlardan bir tanesi, otobüs camından girerek eşi ile birlikte seyahat eden Yusuf Kenan Sağır (29) isimli yolcuya isabet etti. Kolundan vurulan Sağır, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yaralı yolcunun eşi de büyük panik yaşadı. Maganda kurşunuyla acı içinde yere düşen Yusuf Kenan Sağır'a otobüsün içindeki yolcular yardım etmeye çalıştı. Yaralı yolcunun kolunu saran diğer yolcular, kanı durdurmaya çalıştı. Otobüs şoförün Hüseyin Oral ise vakit kaybetmeden hastaneye yöneldi. Aracın dörtlülerini yakarak hızla süren kahraman otobüs şoförü, kısa sürede yaralı yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Tedavisi yapılan Yusuf Kenan Sağır, birkaç gün içerisinde taburcu edildi.

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