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Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği tutmaya çalıştı

03 Şubat 2020 13:16

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka tekerleği fırlayarak çıktı, yolda 200 metre ilerleyen tekerleği kaldırımda oturan vatandaş tutmaya çalıştı, ancak vatandaşın tutamadığı tekerlek bir iş yerine çarparak durabildi. 

Cemalpaşa Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın arka tekerleği yerinden çıkarak yolda ilerlemeye başladı. O esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçlara çarpmadan ilerleyen tekerlek yaklaşık 200 metre giderek yol kenarına geldi. O esnada kaldırımda oturan ve at arabasıyla iş yeri önüne geldiği öğrenilen bir vatandaş üzerine gelen tekerleği görünce yerinden kalkarak üzerine gelen tekerleği tutmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Tekerleği tutamayan vatandaş iş yerine çarpıp duran tekerleği alıp sonra tekerleğin fırladığı araca götürdü. 

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