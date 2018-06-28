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Seyir halindeki araç, alev alarak yandı

28 Haziran 2018 18:48

Mardin'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmı, biranda alevler arasında kaldı. Sürücüsünün kenara çekip indiği otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi. Mardin-Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sultan Şeyhmus köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle ticari aracın alev alıp yanması cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın ön kısmından aniden dumanlar yükseldi. Aracı yolun kenarına çeken ve araçtan inen sürücü, hızla uzaklaşırken kısa sürede elevler aracın tamamını sardı. O anlar ise yoldan geçen başka bir sürücü tarafından, cep telefonu ile kaydedildi. Yoğun dumanların yükseldiği araç için bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında araç, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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