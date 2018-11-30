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Seyhan Belediye Başkanı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa soğan dağıttı

30 Kasım 2018 20:01

Adana'nın Seyhan Belediyesi, soğan fiyatının kilosunun 5 TL'ye kadar yükselmesi üzerine dar gelirli vatandaşlara 10'ar kiloluk çuvallar halinde soğan yardımında bulundu. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, fiyatının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşların yemek yaparken soğan kullanamaz hale geldiğini söyledi. Bu nedenle ihtiyacı olan vatandaşlara soğan dağıtımı yapmaya başladıklarını belirten Karalar, "Soğan çok pahalandığı için vatandaş soğan alamaz duruma geldi. Bizde soğan alamayan vatandaşlara soğan alıp dağıtıyoruz. Tabi çiftçimizi de korumamız lazım. Çiftçinin de ektiği ürünün hakkını alması lazım. Ama vatandaşında alabileceği noktada olması lazım. Biz daha önce karpuz ve narenciye ürünleri dağıtmıştık. Şimdi de soğan dağıttık" dedi. 10'ar kiloluk çuvallardaki soğanlar, Başkan Karalar tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

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