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Şeyh Bedreddin isyanı film oluyor; "Gelin bu projeyi hep birlikte vizyona taşıyalım"

29 Temmuz 2020 10:55

İmece Film Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Anadolu tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatan Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan “HAKİKAT: Bir Şeyh Bedreddin Filmi” ile Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor. Ağustos ayı sonunda çekimleri başlayacak olan filmi şimdiye kadar 127 kurum desteklerken, 850 kişi ayni ve nakdi yardımda bulundu.

“HAKİKAT: Bir Şeyh Bedreddin Filmi”nin ön hazırlıkları tamamlandı.

Senaryosundan oyuncularına, dönemi yansıtan kostüm ve dekorlarından mekan seçimlerine kadar çekim öncesi tüm çalışmaları biten “HAKİKAT”; 600 yıl önce yaşamış Şeyh Bedreddin’in hayatını konu alıyor. Ağustos ortasında ‘motor’ dedikten sonra filmin bu yıl sonunda vizyona girmesi planlanıyor.

Üzerinde yaşadığımız topraklardaki ilk eşitlikçi isyanı başlatan, sürgünde idam edilen ama üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen toplum hafızasında hâlâ yaşayan Şeyh Bedreddin hakkında onlarca kitap yazılıp belgesel çekilse de ilk kez sinemada izleyiciyle buluşacak.

Filmde Şeyh Bedreddin'i canlandıran sanatçı Suavi, projeyi 127 sivil toplum örgütünün desteklediğini ancak Covid-19 salgınının bir sıkıntı yarattığını belirtti. Suavi, "Gelin bu projeyi hep birlikte vizyona taşıyalım" dedi. 

Filmde Börklüce Mustafa’yı tiyatrocu Bülent Emrah Parlak canlandıracak.

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