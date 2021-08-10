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Seydikemer’de bir yangın daha

10 Ağustos 2021 14:22

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yerleşim yerlerine yakın otluk alanda başlayan yangın ormanlık ve zirai alana sıçradı. Bölgede bunan bir ahır yangından zarar görürken, alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İzzettin Mahallesi’ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler ormanlık ve zirai alanı kapladı. Yangın nedeniyle bir ahır alevlere teslim oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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