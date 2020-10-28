Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral: Karşılarında beni bulacaklar!

CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı ile ilgili sorulara cevap vermeyen ve stüdyoyu terk eden Şevval Şahin 'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral , destek paylaşımı yaparken "Seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar" dedi.

"Seni rencide etmeye ya da kırmaya çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar"

Eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak uzun da bir mesaj yazdı.

Aral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni rencide etmeye çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar."

"Dava açıyorum" demişti

Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" demişti.