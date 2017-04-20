Sevişme sesleri yüzünden tenis maçına ara verildi!

ABD'de düzenlenen Sarasota Tenis Turnuvası'nda kortlarda ender görülen bir olay yaşandı. Maç alanına yakın bir yerde sevişen bir çiftin sesleri müsabakaya bir süre ara verilmesine sebep oldu. Sarasota Açık Tenis Turnuvası’nda yarışan iki sporcu, bir kadının sevişme esnasında çıkardığı sesten dolayı bir süreliğine duydu. Sporcu Frances Tiafoe duyduğu sesler sonrasında şoke oldu ve gülmekten kendini alamadı. Maç bir süre dururken, diğer tenisçi Mitchell Krueger sesin geldiği yöne doğru top fırlattı. Seyirciler bu olayları gülerek karşıladı. Maçı anlatan spiker önce birisinin telefonundan sesin geldiğini iddia etse de sonradan, “Hiç değilse gecesi iyi geçen birileri var” ifadesini kullandı. Tenis kortunun yakınlarında bir göl bulunduğu ve seslerin buradan geldiği ifade edildi.