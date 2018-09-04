T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sevimli aslan, ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı

04 Eylül 2018 17:19

Kırım'da bulunan Taigan Safari Parkı'nda ziyaretçilerin tura devam ettiği sırada safari aracının yanına gelen Filya isimli yetişkin bir aslan ziyaretçilere karşı sergilediği uysal ve sempatik hareketler ile ilgi odağı oldu. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, sosyal medyada gündem olan videoda, sevimli aslanın ilk olarak safari aracının sürücüsünün üzerine atlayarak öpmeye çalıştığı görülüyor. Sonrasında ise Filya'nın aracın arkasına ziyaretçilerin bulunduğu bölüme geçtiği ve ziyaretçilere sarılarak öpmeye çalıştığı görülüyor.

ETİKETLER

kırımaslanTaigan Safari Parkı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu...

Uyuşturucu baronu Zindaşti davasında hâkim ve savcıların ifadeleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24