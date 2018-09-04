Sevimli aslan, ziyaretçileri kendisine hayran bıraktı

Kırım'da bulunan Taigan Safari Parkı'nda ziyaretçilerin tura devam ettiği sırada safari aracının yanına gelen Filya isimli yetişkin bir aslan ziyaretçilere karşı sergilediği uysal ve sempatik hareketler ile ilgi odağı oldu. Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, sosyal medyada gündem olan videoda, sevimli aslanın ilk olarak safari aracının sürücüsünün üzerine atlayarak öpmeye çalıştığı görülüyor. Sonrasında ise Filya'nın aracın arkasına ziyaretçilerin bulunduğu bölüme geçtiği ve ziyaretçilere sarılarak öpmeye çalıştığı görülüyor.