Sevilen diziyi bırakıp Yasak Elma'ya katıldı! Hangi rolde oynayacak?

Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, diziden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan ünlü oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Berk Oktay, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alacak.

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 99. bölümünden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti henüz belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay ise Savaşçı'dan ayrıldığını açıkladı. Berk Oktay'ın yeni adresi ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma dizisi oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma'ya Erdal Özyağcılar'ın ardından katılan Berk Oktay, Çağatay karakterini canlandıracak.