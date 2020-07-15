Sevilay Yılman: Yaşar Paşa’yı FETÖ konusunda uyardım; ‘saçmalıyorsun’ dedi

Habertürk yazarı Sevilay Yılman 15 Temmuz darbe girişiminin 4, yıl dönümünde konuk olduğu Para-Gündem programında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler'i FETÖ konusunda uyardığını ancak Güler'in kendisine "Sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun" dediğini aktardı.

Darbe girişiminden çok önce yazılarıyla FETÖ özellikle de TSK’daki yapılanma konusunda devleti uyardığını söyleyen Yılman, kendisine dava açıldığını belirtti.

Yılman ifade verdikten sonra o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Yaşar Güler’in kendisiyle birlikte bir grup gazeteciyi makamında ağırladığını söyleyip sözlerine şöyle devam etti:

‘Paşamla konuşuyoruz özellikle bana kızgın. ‘Gazetecilik şevkine kapılıyorsun, ne yazdığını bilmiyorsun’ dedi. Güler bana ‘TSK’ya sızmaları mümkün mü, yazarken çizerken dikkat edeceksin’ ifadesini kullandı. E sonuç? Sayın paşam dinliyordur herhalde. ‘Paşam öyle değil bunlar o kadar sinsiler ki, inanın burnunuzun dibindeki adam onlardan biri olabilir anlamazsınız’ dedim. Bunları derken de yaverini kastediyorum, yaveri de bize hizmet ediyor. Güler bana ‘sen ne dediğini bilmiyorsun, saçmalıyorsun’ dedi.