Sevilay Yılman: HaberTürk'e verilen ceza ayar çekmedir

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın sözleri nedeniyle RTÜK tarafından Habertürk’e ceza kesilmesine tepki gösterdi.

Cezayı değerlendiren Yılman, "Bu bir demokrasi ayıbıdır. Biz haberciliğin peşindeyiz" diyerek verilen cezanın yasalara da uygun olmadığını söyledi.

"Bu bir ceza değil bence. Bu HaberTürk'e bir ayar çekmedir" diyen Yılman, HaberTürk'ün bir rahatsızlık yarattığı için ceza aldığını düşündüğünü söyledi.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" cümlesi stüdyoda gerginlik yarattı.

Habertürk TV’de yayımlanan Eren Eğilmez’in sunduğu "Gerçek Fikri Ne" adlı programa katılan Başarır, Tank Palet fabrikasının Katar’a satılmasına tepki gösterdi. Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.